Axpo Italia accelera sulla sostenibilità

7 Maggio 2024

​ GENOVA (ITALPRESS) – Nuovo Profilo di Sostenibilità per Axpo Italia, il quarto operatore energetico nazionale. La formula “Axpo 3P” (Planet, People, Prosperity) evolve in “4P”, seguendo quattro principi cardine: Planet, People, Principles e Progress. La società si pone ambiziosi obiettivi verso il net-zero, attraverso un piano in tre fasi che prevede la graduale estensione del processo di decarbonizzazione lungo tutta la catena del valore.

sat/gsl