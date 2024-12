Bellassai “Sempre pronti a dare risposte a esigenze città di Catania”

19 Dicembre 2024

​ CATANIA (ITALPRESS) – “Io credo che il lavoro fatto sia un lavoro soddisfacente. Abbiamo cercato di dare risposte relativamente a ogni situazione nella quale si richiedesse ogni nostro intervento a qualsiasi livello. Sappiamo che si può e si deve migliorare e ci stiamo attrezzando quotidianamente per dare delle risposte sempre più importanti alle esigenze di questa città”. Queste le parole del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, durante la conferenza di oggi in Questura sui dati dell’attività della Polizia di Stato nel 2024 a Catania e provincia. xo1/vbo