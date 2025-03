Blitz antidroga in Campania, decine di arresti

6 Marzo 2025

​ NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Tribunale a carico di decine di persone. Oltre 200 i militari impiegati nell’area vesuviana, in quella stabiese e nel salernitano. vbo/gtr