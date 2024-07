Blitz antimafia a Catania, il video dell’Operazione Ombra

24 Luglio 2024

​ CATANIA (ITALPRESS) – Il video dell’Operazione Ombra messa in atto dalla la Polizia di Stato su delega della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania- Direzione Distrettuale Antimafia, con l’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania a carico di 25 soggetti, 18 dei quali tradotti in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all’obbligo di dimora.

tvi/gtr