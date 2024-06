Calenda “C’è un nome per attacchi Salvini a Quirinale, cialtroneria”

3 Giugno 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Salvini attacca l’Europa e il presidente della Repubblica, mentre i suoi candidati evocano la X Mas: c’è un nome per tutto questo ed è cialtroneria. In un paese normale Salvini non prenderebbe un voto dai parenti stretti, parla del ponte perché non sa mettere a posto il resto”. A dirlo è il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di un incontro elettorale a Palermo.

