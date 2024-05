Cambiamenti climatici, gli italiani preoccupati per la propria salute

24 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Le conseguenze del cambiamento climatico preoccupano gli italiani anche quando si tratta di salute e di insorgenza dei piccoli disturbi. Secondo una ricerca di Human Highway per Assosalute, presentata nel corso di un webinar, il 78,5% degli italiani dichiara di aver sentito parlare della relazione tra salute e cambiamento climatico e degli effetti che gli agenti atmosferici possono avere sul benessere delle persone. Inoltre, quasi 1 italiano su 2 è convinto che il cambiamento climatico abbia già delle gravi conseguenze sulla salute di tutti, non solo dei soggetti vulnerabili.

fsc/gsl