Campi Flegrei, Di Vito “Processo continua ed è molto sostenuto”

13 Marzo 2025

​ “La scossa ci ha raccontato che il processo sta continuando ed è molto sostenuto”. A dirlo è il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, Mauro Di Vito, che parla con i giornalisti a margine della conferenza stampa convocata per fare il punto dopo il terremoto di magnitudo 4.4 di questa notte nei Campi Flegrei. “Quello che mi sento di dire – afferma Di Vito – è che convivere con un fenomeno di questo genere significa mettere in atto sempre di più tutte le azioni per la mitigazione del rischio connesso a questi fenomeni: per noi cittadini significa anche essere sicuri e consentire in qualche modo la verifica di possibili danni che ci possono essere nelle nostre case. Dobbiamo fare questo, non dobbiamo avere paura, dobbiamo fare le esercitazioni e dobbiamo seguire i canali ufficiali di informazione. Questo ci potrà consentire di convivere con un fenomeno che tende a non fermarsi”. xc9/vbo/mca2