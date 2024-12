Capodanno, gli artificieri della Polizia contro i botti illegali

30 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Si avvicina il Capodanno e c’è voglia di festeggiare con amici e parenti anche con i fuochi di artificio, ma è importante farlo sempre in sicurezza. Gli artificieri della Polizia di Stato, come ogni anno, danno alcuni consigli per vivere al meglio queste festività, ma il loro impegno non si limita alle occasioni di festa, perché questi operatori sono dei veri e propri “specialisti ” che intervengono tutto l’anno, in tutto il territorio nazionale, per la neutralizzazione e la distruzione di

ordigni esplosivi. Nel corso del 2024, l’attività degli artificieri si è concretizzata in oltre 6.900 interventi, tra cui ispezioni e bonifiche dei luoghi interessati da manifestazioni, congressi e altri eventi rilevanti, accompagnati da una capillare attività di contrasto alla commercializzazione illegale dei materiali esplosivi, che ha consentito il sequestro di 23.500 kg di prodotti illeciti.

sat/gtr