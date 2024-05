Case green, i proprietari di immobili chiedono gradualità

3 Maggio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – I proprietari italiani di immobili chiedono di modificare profondamente la direttiva europea sulle case green, con più gradualità sugli obiettivi finali di efficientamento energetico. Ne ha parlato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

