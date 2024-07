Chef Express all’aeroporto di Napoli con Lavazza Coffee Design

16 Luglio 2024

​ NAPOLI (ITALPRESS) – Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, fa scalo per la prima volta a Napoli e inaugura il nuovo store Lavazza Coffee Design all’Aeroporto Internazionale del capoluogo campano. Sale così a 15 il numero di aeroporti presidiati da Chef Express in Italia.

