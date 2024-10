Cinema, Mattarella all’Anica per l’80esimo anniversario

22 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80° anniversario dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, si è recato presso la sede dell’ANICA dove ha assistito alla proiezione del film “C’è ancora domani”. Erano presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il presidente dell’ANICA, Francesco Rutelli e la regista Paola Cortellesi.

sat (fonte video: Quirinale)