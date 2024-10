Cisl, Garofalo “Serve intervento della politica sulla formazione”

4 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Sarebbe importante che la politica intervenisse nell’impostazione del sistema formativo per ridurre il mismatch tra la formazione che oggi viene strutturata e le necessità delle imprese che devono affrontare queste epocali

transizioni. La digitalizzazione è così velocemente entrata nel nostro mondo industriale e necessita di competenze adeguate. Questo vale anche per la transizione ecologica”. Così Nora Garofalo, segretaria generale Femca/Cisl, oggi all’Università

Statale di Milano a margine di un incontro incentrato sulla transizione digitale ed ecologica nel mondo del lavoro.(ITALPRESS).

