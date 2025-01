Clima, Pecoraro Scanio “La catastrofe non è un pericolo lontano”

10 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo più ignorare l’importanza di una strategia strutturale contro la siccità e gli incendi, che preveda misure di prevenzione, adattamento e interventi rapidi e anche di accelerare l’uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili”, sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’Ambiente, richiamando l’attenzione del governo italiano e dell’Unione Europea sull’urgenza di affrontare la crisi climatica.

