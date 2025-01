Como, incendio in azienda di metalli. Fuoco spento nella notte

29 Gennaio 2025

​ COMO (ITALPRESS) – Questa notte a Novedrate, in provincia di Como, si è sviluppato un incendio in un’area di oltre 1.000 metri

quadrati di un’azienda che lavora metalli. Intervenuti i Vigili del Fuoco di Milano, Como e Varese. Le operazioni di soccorso sono

terminate alle ore 3:45.(ITALPRESS).

