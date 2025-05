Conclave, applausi per il cardinale Zuppi durante il suo giuramento

7 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Durante il giuramento del Cardinale Matteo Maria Zuppi, avvenuto insieme agli altri elettori del Conclave, da San Pietro sono partiti alcuni applausi nei suoi confronti mentre veniva diffuso il video in diretta sugli schermi della Piazza. xl5/mca3