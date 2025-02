Cresce in Europa la produzione di gioielli, Italia leader

19 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Continua a crescere nell’Unione europea la produzione di gioielli, che nel 2023 ha raggiunto un valore di oltre 4,3 miliardi, in aumento dell’1% rispetto al 2022. Un mercato che non sembra conoscere crisi e che vede l’Italia ancora una volta principale produttore, con il 36% del totale dell’Ue, anche se il nostro Paese ha registrato un calo dell’8% nel confronto con l’anno precedente. E’ quanto emerge da un’analisi di Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea. Alle spalle dell’Italia c’è la Francia, con una produzione di 1.444 milioni di euro. Segue la Germania con 507 milioni. Rispetto al 2022, i maggiori incrementi relativi del valore della produzione di gioielli sono stati segnalati in Croazia, +26%, Repubblica Ceca e Irlanda. I cali più netti, oltre il 30%, sono stati registrati in Lituania e Lettonia.

gsl