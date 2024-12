Cyber attacchi, da TopNetwork e Sharelock una soluzione per le imprese

11 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Una soluzione che utilizza l’intelligenza artificiale per proteggere i dati e prevenire gli attacchi cyber nelle aziende: è il prodotto realizzato da Sharelock, una realtà su cui ha scommesso TopNetwork. Tramite algoritmi di machine learning e sensori comportamentali vengono identificate possibili violazioni dei profili di dipendenti di un’azienda avvisando in tempo reale l’utente coinvolto e riducendo al massimo i tempi morti, durante i quali l’azione di attacco potrebbe andare a compimento.

