Da Italgas una road map per le tecnologie net zero

29 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TORINO (ITALPRESS) – Il ruolo strategico dell’innovazione tecnologica per un’efficace transizione verso la neutralità carbonica è stato al centro del seminario organizzato da Italgas a Torino nell’ambito della “Planet Week” che ha preceduto il G7 Clima, Energia e Ambiente. L’amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo.

xb4/mgg/sat/gtr