Da Palermo a New York, la bakery di successo di un siculo-coreano

26 Aprile 2024

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da Palermo a New York. L’italo-coreano Tony Park racconta all’Italpress la storia di Angelina Bakery, la sua catena di locali che si sta espandendo negli Stati Uniti. “Ho voluto portare negli States la colazione tradizionale italiana”, spiega Park.

