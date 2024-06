Di Filippo “Mission AbbVie puntare alla soddisfazione dei pazienti”

25 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Quello che è cambiato è il modo di fare deployment della qualità nell’industria farmaceutica. La compliance è qualcosa di intangibile che va oltre la qualità del prodotto. Oggi la qualità è integrata nel tessuto aziendale, è presente a tutti i livelli della società, dagli operai fino al top management, perché è utile al rispetto delle regole”. Lo ha detto Claudia Di Filippo, direttore qualità di AbbVie Italia, intervistata a “Periscopio”, il format di The Watcher Post. “La nostra mission è sempre quella di puntare alla soddisfazione dei pazienti. Questo ci permette di alimentare una cultura aziendale orientata ai risultati, all’anticipazione, alla performance senza incidenti o errori e alla capacità di adeguarci ai tempi e ai cambiamenti”. La puntata intera è disponibile sul sito di The Watcher Post.

(fonte video: Utopia Studios)