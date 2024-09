Di Paola confermato presidente Fise “Il movimento mi ha premiato”

9 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il movimento sportivo equestre mi ha confermato la fiducia, siamo persone prestate a questa attività ma cerco di dare tutta la mia professionalità e passione nella gestione di questo movimento meraviglioso che sono gli sport equestri. Il mio movimento mi ha premiato, li ringrazio e non li deluderò certamente”. Così Marco Di Paola dopo la rielezione a presidente della Fise per il terzo mandato consecutivo. “Abbiamo allargato tantissimo la base e alzato il vertice della piramide. Abbiamo 150mila tesserati, siamo la settima federazione su 48. Quello che ci mancano sono i cavalli, che sono fondamentali, nel nostro sport è un binomio – ha proseguito Di Paola –. Abbiamo cavalieri formidabili, che come hanno un cavallo buono hanno prestazioni incredibili. Dobbiamo trovare il modo di fare arrivare i cavalli e farli rimanere sotto la sella dei cavalieri, questo è uno degli obiettivi principali”.

