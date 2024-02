Di Paolo (BAT) “Innovazione tecnologica ha importanza fondamentale”

Febbraio 13, 2024

​ TRIESTE (ITALPRESS) – “Con la trasformazione che stiamo facendo verso le nuove categorie adesso l’innovazione tecnologica ha una fondamentale importanza”. Lo ha detto il presidente di BAT Trieste Andrea Di Paolo, a margine del convegno “FVG Connect – l’innovazione al servizio del futuro”.

