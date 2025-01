Disabilità visiva, a Catania attività e percorsi formativi

20 Gennaio 2025

​ CATANIA (ITALPRESS) – Promuovere l’inclusione e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva. E’ questo l’obiettivo dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, UICI, che combatte ogni forma di discriminazione, favorendo l’accessibilità, l’autonomia e la mobilità. A Catania, nella sede territoriale dell’associazione, è possibile accedere a una varietà di attività e servizi dedicati ai disabili visivi. Dal 2020 Fondimpresa collabora con l’Uici per la realizzazione di percorsi formativi per l’inclusione e l’accessibilità.

