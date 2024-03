Dossieraggio, Calenda “Niente a che fare con Stato di diritto”

Marzo 6, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sul dossieraggio c’è una grande commistione, perché da un lato ci sono i procuratori nazionali antimafia che diventano sempre parlamentari, dall’altro dossier ai quali possono accedere tutti. Questa cosa non funziona, non c’è niente che abbia a che fare con lo Stato di diritto o un principio di civiltà giuridica”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro su nucleare e transizione energetica.

xc3/mgg/gtr