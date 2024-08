Droga agganciata con calamite sotto l’auto, arrestato 27enne a Milano

13 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – I poliziotti del commissariato Mecenate hanno arrestato un 27enne per spaccio di droga. Nell’autovettura, abbandonata dopo la fuga, sotto la scocca è stata trovata cocaina in scatole di caramelle agganciate al telaio con alcune calamite.

pc/gtr