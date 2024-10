Droga, Gasparri “Favorire prevenzione e recupero”

18 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “A forza di minimizzare sui pericoli delle droghe, a forza di parlare di droghe leggere, a forza di ipotizzare una scelta che mai ci sarà, la legalizzazione delle droghe leggere, abbiamo dati allarmanti”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, a margine del convegno “L’indipendenza è stupefacente”.

“Il fenomeno è largamente presente oggi nella società – ha aggiunto -. Combattere le dipendenze, essere indipendenti, avere la propria personalità, la propria autonomia, la propria vita è una risorsa fondamentale per la società”.

