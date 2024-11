È nato il primo villaggio delle biciclette

29 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Questa settimana gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, sono stati a Forlimpopoli al BRN Village, il primo villaggio in Italia dedicato alle biciclette. Qui ragazze e ragazzi si riuniscono per condividere insieme la propria passione.

fsc/gsl