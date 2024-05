Ecco come ti faccio innamorare della Formula 1!

17 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In vista del Gran Premio di Formula 1 a Imola, Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha partecipato al meet&greet con 4 piloti della “Ferrari Driver Academy”, un programma sportivo della Ferrari per formare nuovi giovani piloti. Come si può avvicinare il mondo della Formula 1 agli adolescenti?

fsc/gtr