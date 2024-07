Economia del mare, Acampora (Assonautica) “Si consolida primato Sud”

10 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Cresce il Sud e si consolida il primato come impresa delle economie del mare. Il governo sta credendo nelle politiche di sviluppo dell’economia del mare”. Lo ha detto Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di commercio Frosinone Latina, in occasione della presentazione del XII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare.

