Economia, sale la fiducia dei consumatori, scende quella delle imprese

29 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2024 segnali contrastanti sulle aspettative degli operatori economici italiani. Secondo quanto rende noto l’Istat, l’indice del clima di fiducia dei consumatori sale da 95,2 a 96,4, mentre l’indicatore composito di fiducia delle imprese scende da 95,8 a 95,1. Per i consumatori dinamiche positive soprattutto per il clima economico e quello futuro, ma sale anche la componente personale.

abr/gsl/