Editoria, Italpress apre un ufficio di corrispondenza in Romania

13 Dicembre 2024

​ BUCAREST (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress – diretta da Gaspare Borsellino – sbarca a Bucarest e apre un ufficio di corrispondenza nella centrale Strada Vasile Lascar della capitale rumena, continuando così il suo programma di espansione nell’area dell’Europa dell’Est. Questo ulteriore e importante tassello di espansione all’estero di Italpress rientra nel recente accordo con ADV Communication e con la partnership siglata con Confindustria Romania.

Per presentarsi agli stakeholder romeni e italiani a Bucarest, Italpress e Confindustria Romania hanno organizzato una serata di gala presso il prestigioso hotel Intercontinental Athenee Palace della Capitale romena, alla quale hanno partecipato oltre 180 imprenditori italiani e romeni.

Nel corso della serata il presidente di Confindustria Romania, Giulio Bertola, ha consegnato un premio alla Carriera al giornalista Claudio Brachino, per oltre 30 anni responsabile delle news di Mediaset, e da quattro anni responsabile dell’area Video dell’agenzia Italpress.

Molto ricca anche la presenza delle autorità locali e italiane, tra cui l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest Alfredo Durante Mangoni, la direttrice dell’ICE in Romania Micaela Soldini e il segretario di Stato del Ministero dell’Agricoltura Aurel Simion.

(ITALPRESS).