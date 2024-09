Efficientamento energetico, l’Italia ha perso competitività

6 Settembre 2024

​ CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – L’Italia ha visto una progressiva erosione del proprio vantaggio competitivo relativo all’utilizzo efficiente dell’energia: se nel 2000 era ai vertici tra i peer europei in termini di utilizzo energetico per Valore Aggiunto, oggi è stata superata da Germania, Francia e Spagna. E’ quanto emerge dallo studio “Ottimizzazione e autonomia energetica nell’era della generative AI”, realizzato da Siram Veolia e TEHA Group, presentato a Cernobbio. Focus su due settori strategici che dovranno affrontare importanti sfide trasformative: industria e Pubblica Amministrazione.

