Engie, più efficienza e rinnovabili per raggiungere gli obiettivi 2030

8 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Incrementare l’efficienza nell’uso dell’energia, superare la dipendenza dai combustibili fossili, aumentare significativamente l’utilizzo delle rinnovabili. Sono alcune delle azioni necessarie definite nello studio “Roadmap to 2030: scenari e indicazioni di policy alla luce dei nuovi target di decarbonizzazione” realizzato da ENGIE in collaborazione con il Politecnico di Milano. Monica Iacono, Ceo di ENGIE Italia, e Vittorio Chiesa, direttore Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano.

