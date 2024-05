Mattarella incontra a Dublino il Presidente d’Irlanda Higgins

19 Maggio 2024

​ DUBLINO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Irlanda. Al suo arrivo a Dublino, il Presidente Mattarella ha avuto un colloquio con il Presidente d’Irlanda Michael D. Higgins, termine del quale si è svolto il Pranzo offerto da Higgins a Mattarella.

mgg/ (fonte video: Quirinale)