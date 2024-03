Europee, Alemanno “Parliamo con le forze che vogliono un cambiamento”

Marzo 13, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le persone si aspettavano un cambiamento da Meloni che non c’è stato. Gli italiani stanno come prima, la verità è che questo governo non ha segnato nessuna discontinuità con il passato e il governo Draghi. Il tempo passa e porta l’Italia ad andare a sbattere. Più perdiamo tempo, meno ne abbiamo per salvare l’economia e affrontare le sfide che abbiamo davanti”. Così il segretario nazionale di Indipendenza!, Gianni Alemanno, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. Per quanto riguarda eventuali alleanze alle europee “stiamo parlando con tutti, non bisogna andare con il paraocchi. Ha fatto scalpore Rizzo, su tante cose dice le nostre stesse cose. Parliamo con tutte le forze che vogliono cambiare e che dicono di volere il cambiamento”.

xm4/mgg/mrv