Europee, Pecoraro Scanio “Necessario recuperare astenuti e giovani”

10 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) “Il voto alle europee dimostra la tenuta dei popolari e dei socialisti, ma il crollo di liberali e verdi e il successo delle destre più estreme, ma la verità è che la maggioranza assoluta delle persone ormai non va a votare. Bisogna recuperare questi voti”, sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e tra i fondatori del partito verde europeo.

