Europee, Salvini “Ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci”

10 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “L’aria in Europa è assolutamente positiva. Abbiamo in settimana appuntamento con gli alleati del gruppo della Lega per fare il punto della situazione. Ho fatto i complimenti a Marine Le Pen e Jordan Bardella. Ho messaggiato con Giorgia facendole i complimenti. E ringrazio la comunità della Lega: era da un anno che tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando il risultato delle elezioni europee.

