Europee, Schifani “Forza Italia punta a un risultato a doppia cifra”

20 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La giornata di oggi “è una tappa importante che segna la crescita di un partito, della responsabilità e della coesione al proprio interno”. Lo afferma Renato Schifani, presidente del Consiglio Nazionale di Forza Italia, a margine di una seduta dell’organismo di partito.

“Forza Italia condivide i valori fondanti del popolarismo europeo, del garantismo e della libertà. Sono i valori che ci ha lasciato Silvio Berlusconi e attraverso Antonio Tajani il partito dà garanzie di responsabilità e di impegno sul territorio. Forza Italia si attende un grande risultato, sicuramente a doppia cifra”.

