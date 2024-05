Giorgetti “Sul dossier Ita sono paziente e fiducioso”

3 Maggio 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore della vita anche in politica: la pazienza. Sono

paziente e anche fiducioso”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, a una domanda sul dossier Ita-Lufthansa, a margine di un incontro a Torino.

