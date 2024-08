Eurozona, a giugno il surplus commerciale supera i 22 miliardi

16 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Sale a 22,3 miliardi il surplus commerciale dell’area euro a giugno, in crescita di oltre 4 miliardi rispetto allo stesso mese del 2023. Lo stima Eurostat, sottolineando che le esportazioni di beni dell’Eurozona verso il resto del mondo hanno superato i 23 6 miliardi, in calo del 6,3% rispetto a giugno 2023, mentre le importazioni sono scese dell’8,6%.

