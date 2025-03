Facci presidente Fgi “Aiutare le società per aiutare Federginnastica”

1 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Andrea Facci è stato eletto nuovo presidente della Federginnastica con il 98,70% dei voti favorevoli e succede a Gherardo Tecchi. “Si parte dal lavoro quotidiano, si tratta di trovare la chiave per dare una mano ed essere facilitatori di ginnastica e non creare complicanze che negli ultimi periodi ci sono state”, le sue parole dopo l’assemblea elettiva.

