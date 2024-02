Festival Soul, Rettore Humanitas “Meraviglia è driver della ricerca”

Febbraio 22, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Siamo molto felici come Humanitas University e Fondazione Rocca di dare un contributo con alcune iniziative a Soul, il Festival della Spiritualità”, la cui prima edizione è intitolata ‘meraviglia, la vigilia di ogni cosa’. Infatti, rappresenta dei valori che vanno assolutamente a combaciare con i nostri, quelli con cui conduciamo la quotidiana ricerca

scientifica. Al centro delle nostre attività, sia di ricerca che di cura del paziente, c’è sempre l’essere umano. Inoltre, come

ricercatori siamo profondamente coinvolti dal tema della meraviglia perché lo stupore e la meraviglia sono il driver della

ricerca nelle scienze umane”. Così il rettore di Humanitas University, Luigi Terracciano, a margine della presentazione a

Palazzo Marino di Soul, il Festival della Spiritualità.(ITALPRESS)

