Fiera del Levante, Emiliano “Meloni assente ha perso occasione”

28 Settembre 2024

​ BARI (ITALPRESS) – “Noi saremmo stati affettuosi, felici e comunque molto collaborativi, perché siamo stati collaborativi con tutti i governi. Quindi ha perso, secondo me, un’occasione per sapere realmente qual è il polso del Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della 87esima Fiera del Levante di Bari, rispondendo ai giornalisti in merito all’assenza della premier Giorgia Meloni all’inaugurazione.

