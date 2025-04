Fitto “Importante la missione di Meloni negli Usa”

16 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

​ TORINO (ITALPRESS) – “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani ha una missione molto rilevante e importante per l’Italia innanzitutto. I temi di rilevanza saranno sicuramente anche di competenza europea, quindi in un contesto di proficua e positiva collaborazione. Sul tema dei dazi, come sapete c’è in atto una trattativa molto complessa, la competenza è europea, il contributo che tutti gli stati possono dare in questo senso è assolutamente rilevante, quindi sono certo che verrà un contributo positivo e propositivo in questa direzione”. Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, a margine dell’incontro con il presidente della Regione Alberto Cirio e la sua giunta sui fondi di coesione europei, oggi al Grattacielo Piemonte di Torino. xn3/pc/mca3/Italpress

(ITALPRESS)