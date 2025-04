Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 30 aprile 2025

30 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Le difficoltà del trasporto merci in Italia, le cause, le prospettive, le ricadute sull’occupazione, le difficoltà a reperire personale formato adeguatamente. Sono questi i temi affrontati nella tredicesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell’agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci.

