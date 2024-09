Focus Salute – Stress, perché causa e peggiora il dolore

16 Settembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Perché lo stress aumenta il dolore, fino a renderlo intollerabile? Perché può cambiarne il volto, facendolo virare da dolore “amico”, indicatore di danno a cui sottrarsi (dolore nocicettivo”) a dolore “nemico”, una vera malattia in sé (“dolore neuropatico e nociplastico”)? Nel quarantanovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’agenzia Italpress, la ginecologa e oncologa Alessandra Graziottin analizza i meccanismi che traducono lo stress in infiammazione biologica e in dolore. Descrive il “controllo di porta” (“gate control”) che a livello del midollo spinale modula l’intensità con cui i segnali di dolore, originati da organi e tessuti, malati o feriti, arrivano al cervello. E il ruolo dei fattori emotivi, come la solitudine, nel modulare la vulnerabilità al dolore.

