Pesi, Magistris “Obiettivo qualifica per Los Angeles 2028”

15 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un risultato che non mi aspettavo perché questa preparazione è stata fatta un po’ più di fretta rispetto alle ultime competizioni, sono molto soddisfatta più che altro per tutti questi ultimi anni che sono stati difficili”. Lo ha detto la pesista azzurra, Lucrezia Magistris, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. La 25enne di Pavia, figlia d’arte di papà Cesare, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di sollevamento pesi a Manama, in Bahrein, sollevando nello strappo 99kg. “Nelle competizioni non riuscivo ad esprimere completamente il mio potenziale, è stata una grande soddisfazione – ha proseguito l’azzurra – A livello femminile la categoria -59 kg è complessa e molto competitiva, sono molto contenta”. Alle ultime Olimpiadi di Parigi, Magistris ha chiuso all’undicesimo posto e adesso guarda avanti, l’obiettivo sono i Giochi di Los Angeles 2028: “L’obiettivo principale è qualificarsi e migliorare i miei pesi per quanto riguarda gli esercizi tecnici mentre per quanto riguarda la categoria dovrò valutare perché adesso cambieranno e dovrò prendere una decisione”.

Infine un messaggio alle nuove generazioni che si affacciano per la prima volta a questa disciplina: “Questo è uno sport complesso e molto difficile perché ti porta a confrontarti con te stesso, è uno sport individuale ma che ti fa crescere molto a livello psicologico. Ma assolutamente è un qualcosa che consiglierei a tutte le ragazze”, ha concluso.

gm/gsl