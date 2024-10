Fontana “Autonomia sarà vantaggio per Lombardia e resto del Paese”

26 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “L’autonomia è uno dei risultati positivi di questo governo, io giorno dopo giorno mi rendo sempre più conto che l’autonomia sarà un vantaggio sicuramente per la Lombardia, ma lo sarà anche per tutte quelle regioni che vorranno richiederla”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l’evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei due anni del governo Meloni.

