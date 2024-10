Fontana “In Liguria ha vinto il centrodestra, il campo largo ha perso”

29 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “È inutile che si cerchi di nascondere una vittoria e una sconfitta. C’è una persona che vince e c’è una persona che perde. C’è un’alleanza che vince e una che perde. In Liguria, ha vinto il centrodestra”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione dei nuovi ambulatori pediatrici all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, commentando il risultato delle elezioni in Liguria dove ha vinto il candidato del centrodestra Marco Bucci

