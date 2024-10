Fontana “Scoprire i mandanti ma sembra più dossieraggio commerciale”

29 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “È chiaro, se ci sono anche dei mandanti di carattere politico, si devono individuare. Però mi sembra una cosa molto più commerciale”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione dei nuovi ambulatori pediatrici all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, in merito alla richiesta avanzata dal presidente del Senato Ignazio la Russa e dal ministro del Turismo Daniela Santanchè di chiarezza sui mandanti del dossieraggio scoperto dalla Procura di Milano.

